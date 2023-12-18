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02:16, 18 декабря 2023Мир

Во Франции назвали безумием решение ЕС по Украине

Экономист Эрлен назвал решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС безумием
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Christoph Reichwein / Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) совершили ошибку, решив начать переговоры о вступлении Украины в объединение, заявил французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X (бывший Twitter).

Он назвал решение государств-членов ЕС безумием. «ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Какое безумие», — подчеркнул эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что данное решение ЕС является сомнительным и политизированным.

Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению организации не стали устанавливать сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией об их членстве в союзе.

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      Марина Совина
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