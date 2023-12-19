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13:13, 19 декабря 2023Спорт

Бывший нигерийский игрок «Локомотива» рассказал о расизме в клубе

Питер Одемвингие рассказал о дразнивших его бананом одноклубниках в «Локомотиве»

Фото: Marcelo Machado De Melo / Globallookpress.com

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал о расизме в российской команде. Его слова передает «Чемпионат».

Одемвингие вспомнил, как во время интервью одноклубники дразнили его бананом. «Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», — поделился он.

Одемвингие выступал за «железнодорожников» с 2007 по 2010 год. В составе столичной команды нигерийский форвард провел 81 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач.

В феврале 2023-го в матче Кубка России в Ульяновске в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела бросили банан. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

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