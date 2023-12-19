Тренер клуба РПЛ рассказал о заедании стресса

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признался, что заедает стресс

Главный тренер «Крыльев Советов» Евгений Осинькин рассказал в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна о проблемах с лишним весом.

58-летний специалист признался, что заедает стресс. «Уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать», — поделился Осинькин.

За 18 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) самарский клуб набрал 29 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Чемпионат ушел на зимнюю паузу и возобновится в марте.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она отметила, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.