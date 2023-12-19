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09:22, 19 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о необходимости усилить ПВО для работы портов

Минфраструктуры Украины: необходимо усилить ПВО для работы черноморских портов

Фото: AP

Украина нуждается в улучшении системы противовоздушной обороны (ПВО) для работы черноморских портов страны. Об этом агентству Bloomberg заявил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков.

«Необходима более сильная противовоздушная оборона, чтобы ускорить погрузку судов и улучшить защиту портов», — приводит его слова Bloomberg. Как утверждает глава министерства инфраструктуры Украины, Киеву нужны более современные средства ПВО, в том числе американские истребители F-16.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости охраны следующих из республики судов с зерном западными военными кораблями. Она отметила, что такие заявления главы государства демонстрируют продолжающуюся милитаризацию республики.

17 июля РФ вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена. Российский лидер Владимир Путин, объясняя выход из сделки, заявлял о недобросовестных действиях Запада.

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      Кристина Есикова
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