Вяльбе оценила согласие российской лыжницы выступать под нейтральным флагом

Вяльбе назвала согласие лыжницы Фалеевой ехать на Игры без флага неожиданным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила согласие россиянки Анастасии Фалеевой выступать под нейтральным флагом. Ее слова приводит «Спорт День за Днем».

Вяльбе назвала желание спортсменки неожиданным. «Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — заявила тренер.

Ранее в интервью «Спорт День за Днем» Фалеева призналась, что готова поехать на Олимпийские игры без флага и гимна. «Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни», — объяснила лыжница.

В сентябре Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула она.