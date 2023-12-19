Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
0:2
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Црвена Звезда
Сегодня
21:00 (Мск)
Реал Мадрид
Евролига|Регулярный чемпионат. 15-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
16:32, 19 декабря 2023Спорт

Вяльбе оценила согласие российской лыжницы выступать под нейтральным флагом

Вяльбе назвала согласие лыжницы Фалеевой ехать на Игры без флага неожиданным
Анастасия Фалеева

Анастасия Фалеева. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила согласие россиянки Анастасии Фалеевой выступать под нейтральным флагом. Ее слова приводит «Спорт День за Днем».

Вяльбе назвала желание спортсменки неожиданным. «Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — заявила тренер.

Ранее в интервью «Спорт День за Днем» Фалеева призналась, что готова поехать на Олимпийские игры без флага и гимна. «Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни», — объяснила лыжница.

В сентябре Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Почти половина опрошенных жителей Молдавии не увидели угрозы со стороны России

      В «Газпроме» заявили о значительном сокращении расходов

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости