Раскрыта польза прерывистого голодания

FCIM: прерывистое голодание положительно влияет на микробиом кишечника

Китайские ученые раскрыли пользу прерывистого голодания, которое положительно влияет на микробиом кишечника и связь между кишечником и человеческим мозгом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (FCIM).

Специалисты проанализировали совокупную ДНК в образцах стула, анализы крови и данные функциональной магнитно-резистентной томографии для изучения изменений в составе бактерий внутри кишечника, физиологических параметров и активности мозга у 25 добровольцев, страдающих ожирением и соблюдающих прерывистую диету. Сначала участники прошли фазу строгого голодания в течение 32 дней, а затем фазу низкоконтролируемого голодания в течение 30 дней. Ежедневно женщины получали 500 калорий, а мужчины — 600 калорий.

К концу исследования масса тела добровольцев снизилась в среднем на 7,6 килограмма, или на 7,8 процента. У них уменьшилось количество жира в организме и окружность талии. Кроме того, снижалось кровяное давление, уровень глюкозы в плазме крови натощак, общий холестерин, а также активность ключевых ферментов печени.

В микробиоме кишечника резко увеличилась численность таких бактерий, как Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacteroides uniformis, тогда как численность Escherichia coli снизилась. Обилие кишечной палочки, копрококка и бактерий Eubacterium hallii отрицательно связано с активностью нижней лобной извилины мозга, которая играет ключевую роль в исполнительных функциях.

Напротив, численность бактерий P. distasonis и Flavonifractor plautii положительно коррелировала с активностью областей мозга, связанных с вниманием, двигательным торможением, эмоциями и обучением.

Известно, что микробиом вырабатывает различные вещества, включая нейротрансмиттеры и нейротоксины, которые попадают в мозг через нервы и кровообращение. В свою очередь, мозг контролирует пищевое поведение, а питательные вещества из пищи способны изменить состав кишечного микробиома. Эта двусторонняя взаимосвязь называется осью кишечник-мозг.