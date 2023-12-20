В Москве изъяли сотни килограммов кокаина. Наркотики собирались переправить в Европу

В Москве изъяли 673 кг кокаина из Латинской Америки, направляемого в ЕС

В Москве сотрудники ФСБ России изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. По данным ведомства, крупная партия предназначалась для отправки в страны Европы.

Кроме того, оперативники задержали двух подозреваемых, которые прибыли в Московский регион, чтобы забрать полтонны наркотика и переправить его по дальнейшему маршруту.

Раскрыты подробности задержания крупной партии кокаина в Москве

Согласно оперативным данным, подозреваемые использовали арендованный на подставное лицо автомобиль Hyundai. Наркотик был расфасован по брикетам и спрятан в коробки. Один из задержанных заявил, что им предложили заработать на перевозке груза.

от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей стоит указанная партия наркотика на черном рынке

Как уточнили в ФСБ, сбыт указанной партии в розницу на черном рынке мог принести прибыль на общую сумму не менее 6,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.

Задержанные с 673 килограммами кокаина попали на видео

ФСБ также опубликовала оперативное видео с задержанными перевозчиками партии латиноамериканского кокаина.

На кадрах видны подозреваемые на фоне автомобиля, откуда силовики вытаскивают коробки. В одной из них белый порошок.

Ранее крупные партии кокаина были задержаны в других регионах России

В начале мая сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области. За организацию перевозки был задержан иностранец.

Партия следовала в Польшу. Ее нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Наркотик был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике. Еще 373 упаковки были найдены во втором грузовике.

За месяц до этого в Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина. Он хранился на подмосковном складе, арендованном на подставное лицо. Участники наркокартеля планировали сбыть часть запрещенного вещества в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны.

В результате были задержаны трое иностранных граждан. Двое из них — приезжие из Колумбии, третий — их сообщник из Евросоюза. Они прибыли в Россию для участия в многоэтапной наркооперации.