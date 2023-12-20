МИД сравнил власти ФРГ с Гринчем за обещание конфисковать рождественские подарки

Захарова назвала Берлин Гринчем, укравшим Рождество, за угрозы отбирать подарки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сравнила власти ФРГ с главным героем фильма «Гринч — похититель Рождества» за обещание отбирать рождественские подарки из России.

«То, что происходит в Германии, напоминает фильм "Гринч — похититель Рождества"», — высказалась она.

Захарова отметила, что у нее создается впечатление, будто немецкое руководство снимается в продолжении этого фильма. Она также назвала напоминание о конфискации рождественских подарков из России абсурдом и «ментальным нездоровьем». Представитель МИД задалась вопросом, нравится ли немецким гражданам то, как ведет себя их правительство в Берлине.

Ранее пресс-служба немецкой таможни напомнила, что отправленные из России в Германию подарки могут конфисковать. Решение объяснили санкциями против Москвы. Там напомнили, что из России нельзя экспортировать бумагу, драгоценные камни и металлы, химическую и пластиковую продукцию. Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что таким образом Германия хочет испортить праздник.