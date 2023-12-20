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01:07, 20 декабря 2023Спорт

Путину представят идеи по спортивным парадам на Красной площади

Путин поручил кабмину представить идеи по спортивным парадам на Красной площади
СюжетИтоги года с Путиным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2024 года представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства ожидает соответствующих идей от кабмина, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В октябре Владимир Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» поддержал идею возродить проведение спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее предложение внес глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» глава государства отреагировал на санкции против российского спорта. Он назвал их «полным противоречием, извращение идеи Пьера де Кубертена "О спорт — ты мир"».

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      Марина Совина
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