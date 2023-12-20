Российский айтишник лишился новогоднего отпуска из-за опечатки в загранпаспорте

Россиянину аннулировали загранпаспорт в аэропорту из-за опечатки в имени

Российскому туристу аннулировали загранпаспорт в аэропорту Домодедово из-за опечатки в имени. Подробности истории сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, 33-летний айтишник из Москвы по имени Георгий лишился новогоднего отпуска, который они с женой планировали полгода. Супруги заказали тур стоимостью 300 тысяч рублей и собирались посетить с 18 декабря по 5 января пять стран.

Уточняется, что москвича не пустили на рейс в Сингапур из Домодедово, потому что пограничники нашли изъян в его документе: в имени путешественника вместо буквы «й» стояла «и». Известно, что загранпаспорт у мужчины отобрали. При этом россиянин признался, что он уже летал по нему в Турцию, Хорватию и Бельгию.

Георгий рассказал, что в аэропорту ему посоветовали делать новый загранпаспорт или судиться с МВД, которое выдало документ с опечаткой. «Праздник испорчен, настроения никакого, я был очень зол в тот момент. Попытаюсь вернуть хотя бы часть денег за поездку», — пожаловался айтишник.

Telegram-канал со ссылкой на других пассажиров пишет, что после введения 11 декабря новых правил проверок загранпаспортов на предмет подделок или недостоверных сведений документы россиян стали изучать более тщательно.

Ранее пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в названии города. В документе путешественника было указано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч».