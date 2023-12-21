Бывший президент Франции отказался считать Депардье гордостью страны

Олланд заявил, что не считает актера Депардье гордостью Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд отказался называть актера Жерара Депардье гордостью страны. Об этом экс-глава государства заявил в эфире радиостанции France Inter.

Он сделал заявление после слов действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против лишения актера ордена Почетного легиона и назвал его гордостью Франции, пишет РБК. «Нет, мы не гордимся Жераром Депардье», — сказал Олланд.

Ранее еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии.

До этого стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом говорилось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». После того как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решили запретить фильмы с Депардье.

Позже министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит страну своим поведением. Родственники артиста ответили на обвинения в его адрес на фоне секс-скандала.