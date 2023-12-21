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17:38, 21 декабря 2023Культура

Бывший президент Франции отказался считать Депардье гордостью страны

Олланд заявил, что не считает актера Депардье гордостью Франции
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд отказался называть актера Жерара Депардье гордостью страны. Об этом экс-глава государства заявил в эфире радиостанции France Inter.

Он сделал заявление после слов действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против лишения актера ордена Почетного легиона и назвал его гордостью Франции, пишет РБК. «Нет, мы не гордимся Жераром Депардье», — сказал Олланд.

Ранее еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии.

До этого стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом говорилось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». После того как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решили запретить фильмы с Депардье.

Позже министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит страну своим поведением. Родственники артиста ответили на обвинения в его адрес на фоне секс-скандала.

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