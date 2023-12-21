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17:17, 21 декабря 2023Спорт

Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

Глава УЕФА Чеферин заявил, что не будет останавливать организаторов Суперлиги

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на решение Европейского суда о легитимности создания Суперлиги. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Функционер заявил, что не будет останавливать организаторов турнира и хочет, чтобы он поскорее начался. Он также напомнил, что о выходе из Суперлиги не объявили только две команды — «Реал» и «Барселона». «Футбол не продается», — добавил Чеферин.

21 декабря Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА против создания Суперлиги незаконными. В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

О создании Суперлиги стало известно в апреле 2021 года. В новом соревновании должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки ФИФА и УЕФА.

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      Алексей Гусев
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