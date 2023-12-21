Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

Глава УЕФА Чеферин заявил, что не будет останавливать организаторов Суперлиги

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на решение Европейского суда о легитимности создания Суперлиги. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Функционер заявил, что не будет останавливать организаторов турнира и хочет, чтобы он поскорее начался. Он также напомнил, что о выходе из Суперлиги не объявили только две команды — «Реал» и «Барселона». «Футбол не продается», — добавил Чеферин.

21 декабря Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА против создания Суперлиги незаконными. В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

О создании Суперлиги стало известно в апреле 2021 года. В новом соревновании должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки ФИФА и УЕФА.