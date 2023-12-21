Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:2
2-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:0
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алавес
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|18-й тур
19:21, 21 декабря 2023Спорт

На Украине попросили ФИФА и УЕФА воспрепятствовать матчу России и Сербии

УАФ попросила ФИФА и УЕФА воспрепятствовать матчу России и Сербии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) направила официальное письмо в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии. Текст обращения опубликован на сайте УАФ.

Украинская сторона попросила воспрепятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Сербии. По мнению УАФ, организация таких встреч идет вразрез с решением ФИФА и УЕФА об отстранении россиян от международных турниров.

В УАФ также отдельно обратились к сербской стороне. По мнению украинцев, помощь в возвращении сборной России на международную арену стоит расценивать как поддержку политического режима в стране.

Матч России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В Российском футбольном союзе и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

      Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

      Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

      Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

      Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

      В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

      Названы лучшие игры года на PlayStation

      На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

      Женщина строго поговорила с лосем и спасла свою собачку

      «Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости