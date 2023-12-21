На Украине попросили ФИФА и УЕФА воспрепятствовать матчу России и Сербии

УАФ попросила ФИФА и УЕФА воспрепятствовать матчу России и Сербии

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) направила официальное письмо в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии. Текст обращения опубликован на сайте УАФ.

Украинская сторона попросила воспрепятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Сербии. По мнению УАФ, организация таких встреч идет вразрез с решением ФИФА и УЕФА об отстранении россиян от международных турниров.

В УАФ также отдельно обратились к сербской стороне. По мнению украинцев, помощь в возвращении сборной России на международную арену стоит расценивать как поддержку политического режима в стране.

Матч России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В Российском футбольном союзе и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.