В посольстве ответили на вопрос о россиянах среди жертв стрельбы в Праге

Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди жертв стрельбы в Праге

Посольство России уточняет данные о жертвах среди россиян при стрельбе в Праге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в представительстве страны в Чехии.

«21 декабря около 15 часов неизвестным была открыта стрельба в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. К настоящему времени нападавший ликвидирован. На месте работают правоохранители. Детали происшествия, а также данные о жертвах устанавливаются. Посольство России в Чехии направило в полицию запрос относительного того, есть ли среди погибших или раненых россияне», — говорится в ответе на вопрос издания.

21 декабря в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. На месте происшествия работает полиция, близлежащая территория оцеплена. По информации правоохранителей, 11 человек погибло, в том числе сам нападавший, еще 30 человек ранены.

Мужчина, открывший огонь, покончил с собой. Как сообщает Lidovky, полиция объявила в розыск возможного сообщника стрелка 1999 года рождения.