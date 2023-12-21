В Петербурге суд арестовал второго фигуранта по делу об избиении участника СВО

Суд Петербурга арестовал второго фигуранта по делу об избиении участника СВО

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Рустама Лакашия, второго фигуранта по делу об избиении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в СИЗО до 17 февраля, уточнили в пресс-службе. Лакашия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору»).

Отмечается, что фигурант был задержан 19 декабря. Еще один участник избиения Иракли Мунчава также был арестован судом до 17 февраля.

О нападении на участника спецоперации стало известно 18 декабря. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году.

Сообщалось, что словесный конфликт между подозреваемыми и ветераном СВО случился из-за замечания последнего по поводу того, что мужчины припарковали автомобиль на тротуаре. Он перерос в избиение пострадавшего, сопровождавшееся националистическими оскорблениями.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 20 декабря в отношении нападавших следователи возбудили новое дело по по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).