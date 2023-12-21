Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 21 декабря 2023Россия

В российском отеле ответили на обвинения в отказе заселить участников СВО

В ростовском отеле заявили, что один из участников СВО сам отказался заселяться

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ростовском отеле «Амакс», который обвинили в отказе заселять возвращавшихся в зону специальной военной операции (СВО) мобилизованных, заявили, что один из мужчин имел паспорт и мог въехать в номер, но отказался жить без сослуживца. Ответ администрации гостиницы приводит ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что по правилам, которые регламентируются правительством России, заселение возможно только при наличии паспорта. Исключения для военнослужащих без удостоверения личности не предусмотрены. «Военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. На видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить», — сказал представитель отеля.

Он также подчеркнул, что отказ участнику СВО в заселении не связан с его принадлежностью к военнослужащим.

О том, что в отеле «Амакс» отказались заселять военных, возвращавшихся в зону спецоперации, заявил их сослуживец. По словам мужчины, автомобиль российских бойцов сломался, и они выбрали для ночлега ближайшую гостиницу. «Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — возмутился он.

Ранее в другом ростовском отеле — «Добрыня», в притаможенной зоне города Миллерово — также отказались заселять троих бойцов, ехавших в зону СВО. Со слов организатора перевозки россиян, администратор гостиницы, узнав, кем являются клиенты, якобы заявила, что военных они не обслуживают.

Позже глава администрации района Олег Коваленко объяснил, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. По его словам, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее же прибыли трое мужчин. Аналогичное объяснение дали в отеле. При этом владелица «Добрыни» заявила журналистам, что в отель стараются не заселять военных, так как они шумят и курят в номерах, а другие постояльцы якобы отказываются заселяться, когда узнают о соседях. Два дня спустя гостиницу закрыли.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названо число убитых в результате стрельбы в Карловом университете Праги

      В Узбекистане вызвали посла России за высказывания Прилепина о республике. Что сказал писатель?

      Побывавшая в одном городе США блогерша назвала его необычную особенность

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

      Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане

      Системы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

      Чистая прибыль российских банков превысила 3 триллиона рублей

      Обвиняемого в хищениях российского экс-министра отправили в колонию

      Родственник Карла III проболтался об обидной кличке будущего короля Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости