В российском отеле ответили на обвинения в отказе заселить участников СВО

В ростовском отеле заявили, что один из участников СВО сам отказался заселяться

В ростовском отеле «Амакс», который обвинили в отказе заселять возвращавшихся в зону специальной военной операции (СВО) мобилизованных, заявили, что один из мужчин имел паспорт и мог въехать в номер, но отказался жить без сослуживца. Ответ администрации гостиницы приводит ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что по правилам, которые регламентируются правительством России, заселение возможно только при наличии паспорта. Исключения для военнослужащих без удостоверения личности не предусмотрены. «Военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. На видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить», — сказал представитель отеля.

Он также подчеркнул, что отказ участнику СВО в заселении не связан с его принадлежностью к военнослужащим.

О том, что в отеле «Амакс» отказались заселять военных, возвращавшихся в зону спецоперации, заявил их сослуживец. По словам мужчины, автомобиль российских бойцов сломался, и они выбрали для ночлега ближайшую гостиницу. «Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — возмутился он.

Ранее в другом ростовском отеле — «Добрыня», в притаможенной зоне города Миллерово — также отказались заселять троих бойцов, ехавших в зону СВО. Со слов организатора перевозки россиян, администратор гостиницы, узнав, кем являются клиенты, якобы заявила, что военных они не обслуживают.

Позже глава администрации района Олег Коваленко объяснил, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. По его словам, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее же прибыли трое мужчин. Аналогичное объяснение дали в отеле. При этом владелица «Добрыни» заявила журналистам, что в отель стараются не заселять военных, так как они шумят и курят в номерах, а другие постояльцы якобы отказываются заселяться, когда узнают о соседях. Два дня спустя гостиницу закрыли.