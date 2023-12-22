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13:37, 22 декабря 2023Россия

Кремль отреагировал на выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы

Песков: кандидаты ЛДПР и КПРФ вправе претендовать на должность президента

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Партии парламента, выдвигая кандидатов на выборы президента, которые состоятся в марте 2024 года, реализуют свое право, все происходит в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом, реагируя на выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Съезд Либерально-демократической партии России 19 декабря выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. В свою очередь, кадровая комиссия центрального комитета КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Николая Харитонова.

«Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством, это право парламентских партий выдвигать своих кандидатов, они реализуются», — сказал Песков.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России.

Свою кандидатуру также выдвинул действующий президент Владимир Путин — он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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      Анастасия Шейкина
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