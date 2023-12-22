Немецкая принцесса отсудила у McDonald's огромную компенсацию

Принцесса из Германии отсудила у McDonald's компенсацию в 1,4 миллиарда рублей

Сеть фастфуд-ресторанов McDonald's выплатит огромную компенсацию немецкой принцессе. Об этом сообщает Bild.

49-летняя Карла фон Гессен, член старинного аристократического Гессенского дома отсудила у международного фастфуд-гиганта 14,2 миллиона евро (1,4 миллиарда рублей). Эта сумма стала итогом длительной судебной тяжбы.

Согласно информации Bild, женщина управляла четырьмя ресторанами McDonald's в городе Ингольштадт совместно с бывшим мужем принцем Отто фон Гессе, с которым развелась в 2007 году. В 2020 году мужчина попал в серьезную автокатастрофу и не выжил. После этого Карла фон Гессен намеревалась продолжить заниматься бизнесом в одиночку, однако владельцы франшизы в США отказали ей в продлении концессии.

Фон Гессе обратилась в суд, разбирательство продлилось 3,5 года. В среду, 20 декабря, суд обязал McDonald's выплатить принцессе компенсацию.

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