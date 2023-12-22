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11:42, 22 декабря 2023Бывший СССР

Новый глава МИД Польши приехал в Киев

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в Киев

Фото: Newspix / Globallookpress.com

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в Киев. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Первый зарубежный визит; уже на месте», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Сикорский известен своими антироссийскими заявлениями. Его вновь назначили на должность министра иностранных дел Польши 13 декабря. Сикорский был приведен к присяге вместе с другими министрами кабинета премьера страны Дональда Туска. Уточнялось, что политик возглавлял внешнеполитическое ведомство Польши с 2007 по 2014 год.

В ноябре Киев посетила президент Молдавии Майя Санду. Кроме того, в столицу Украины с необъявленным визитом приезжал министр обороны Германии Борис Писториус, который планировал провести переговоры с украинским главой Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым.

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      Кристина Есикова
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