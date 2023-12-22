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12:40, 22 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности популярных лекарств для улучшения пищеварения

Гастроэнтеролог Сухорукова: прием ферментов может навредить поджелудочной железе

Фото: Unsplash

Прием ферментосодержащих препаратов без назначения врача способен серьезно навредить работе поджелудочной железы, предупредила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Об опасности популярного лекарства для улучшения пищеварения она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Сухорукова отметила, что ферменты назначают, когда поджелудочная железа не может должным образом выполнять свою функцию, например, пациентам с панкреатитом. В этом случае, как отметила врач, лекарство частично берет на себя работу поврежденного органа. Однако если таких показаний нет, прием ферментов принесет только вред здоровью, предупредила врач.

Если пить ферменты часто или использовать высокие дозировки, функция железы будет притормаживаться, объяснила врач-гастроэнтеролог.

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По словам Сухоруковой, в норме, как только в желудок попадает пища, поджелудочная железа начинает вырабатывать сок с ферментами, необходимый для ее переваривания. Этот орган работает по принципу обратной связи, то есть производит те ферменты, которых не хватает в кишечнике. «Если ферментов много, то она просто перестанет их вырабатывать», — сказала врач.

Таким образом, резюмировала Сухорукова, при постоянном приеме ферментов поджелудочная железа начнет «лениться» и не будет нормально выполнять свою функцию. Тем, кто подозревает наличие проблем с работой органа, гастроэнтеролог посоветовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который назначит анализы и оптимальное лечение.

Ранее врач общей практики Мария Беляева назвала причины непроходящего насморка. По ее словам, к наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения ЛОР-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа.

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      Екатерина Улитина
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