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09:27, 22 декабря 2023Спорт

Тренер «Вашингтона» отреагировал на окончание безголевой серии Овечкина

Спенсер Карбери заявил, что гол «Коламбусу» станет трамплином для Овечкина

Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери отреагировал на гол капитана команды Александра Овечкина, который позволил закончить его рекордную безголевую серию. Слова специалиста приводит журналист Бен Рэби в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам канадца, шайба может стать для россиянина потенциальным трамплином. «Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее», — заявил Карбери.

Овечкин отметился голом в ночь на пятницу, 22 декабря, во встрече против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба позволила ему прервать рекордную 14-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю. В активе завершившего карьеру канадца 894 гола.

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      Алексей Гусев
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