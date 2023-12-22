Тренер «Вашингтона» отреагировал на окончание безголевой серии Овечкина

Спенсер Карбери заявил, что гол «Коламбусу» станет трамплином для Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери отреагировал на гол капитана команды Александра Овечкина, который позволил закончить его рекордную безголевую серию. Слова специалиста приводит журналист Бен Рэби в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам канадца, шайба может стать для россиянина потенциальным трамплином. «Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее», — заявил Карбери.

Овечкин отметился голом в ночь на пятницу, 22 декабря, во встрече против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба позволила ему прервать рекордную 14-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю. В активе завершившего карьеру канадца 894 гола.