В мире сообщили о возврате морской торговли в далекое прошлое

Bloomberg: торговые суда вернулись к путям XVIII века из-за атак в Красном море

Из-за ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» торговые суда стали возвращаться к путям XVIII века и обходить стороной маршрут через Красное море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Вместо того чтобы идти напрямую через Суэцкий канал, торговые суда все чаще стали пользоваться более продолжительным маршрутом в обход Африканского континента. В результате время транзита грузов между Азией и Европой значительно увеличилось, как и затраты компаний-перевозчиков, утверждают эксперты.

Красное море со Средиземным соединяет Суэцкий канал. Его открыли для судоходства во второй половине XIX века. Маршрут в обход Африканского континента является еще более старым — им активно пользовались судоходы еще в XVIII веке.

Согласно данным аналитиков американской компании Flexport, изменение маршрута затронуло пути следования в общей сложности около 180 контейнеровозов. На фоне значительного увеличения времени доставки за последнюю неделю стоимость перевозок товаров в 40-футовых контейнерах выросла на 16 процентов и на 41 процент с начала декабря, уточнили в консалтинговой компании Drewry.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на экспертов в области логистики предупреждал о рисках транспортного коллапса из-за кризисной ситуации в Красном море. Из-за массовых перебоев в доставке грузов значительно увеличится пропускная нагрузка на конечные пункты приема заказов — порты. В свою очередь, на фоне резкого роста себестоимости морских перевозок розничные цены на товары по всему миру рискуют существенно подняться.