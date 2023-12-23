Передавал секретные данные о войсках и спутниках. ФСБ впервые прокомментировала дело осужденного за госизмену Сафронова

Следователь ФСБ Чабан: разведка Чехии завербовала Ивана Сафронова в 2012 году

Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24» впервые прокомментировал дело экс-советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима за госизмену.

Он сообщил, что Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Журналист работал на иностранные спецслужбы, которые интересовались российскими военными спутниками.

Россиянин передавал разведке ФРГ секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, а Чехии — информацию о спутниковой группировке, выполнявшей задачи Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба. Его завербовали еще в 2012 году.

Чабан также рассказал, что в состав следственной группы вошли лучшие сотрудники и следователи первого отдела, а также департамента военной контрразведки ФСБ России. На расследование уголовного дела ушло 19 месяцев.

Сафронов передавал разведке Германии секретные данные о российской операции в Сирии

Александр Чабан сообщил, что Сафронов передавал разведке Германии секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года.

По данным следствия, россиянин встретился с гражданином ФРГ Демури Ворониным в конце 2015 года. Тот представился руководителем консалтинговой компании.

Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная Александр Чабан заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России

Следователь рассказал, что Сафронов быстро выполнил поручение, успев собрать необходимую информацию. Воронин высчитывал тарифы за сбор сведений, исходя из количества текста. Экс-журналист получил около 200 долларов. Всего таких заданий было около семи, все их осужденный за госизмену россиянин выполнил.

Воронина, имеющего гражданства России и Германии, впоследствии также осудили за госизмену, он получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима.

Чешская разведка завербовала Сафронова в 2012 году

Чешская разведка завербовала Сафронова в 2012 году, а с 2013-го начала давать задания, рассказал замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ.

Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания Александр Чабан заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России

Куратором экс-журналиста стал Мартин Ларыш, сотрудник Управления по внешним связям и информации. Это орган внешней разведки Чехии, который работает не только на правительство своей страны, но и на страны НАТО. Так делают спецслужбы всех государств альянса, уточнил Чабан.

Сафронов передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке ГРУ

Александр Чабан отметил, что Сафронов передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.

Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные в первую очередь для Главного разведывательного управления Генерального штаба Александр Чабан заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России

Он добавил, что Ларыш давал еще ряд поручений Сафронову, в частности, речь шла о сборе данных о поставках в Сирию российских комплексов С-300 и «Панцирь-С1». Разведку интересовали сроки, количество переданных вооружений и места их размещения.

Также сотрудник чешских спецслужб просил россиянина узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения «Боевое братство-2019», собрать сведения о базах в Центральной Азии и о мощностях российских железнодорожных войск, в частности, о базах и количестве вагонов.

НАТО использовала переданные Сафроновым данные

Александр Чабан заявил, что НАТО использовала данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные Иваном Сафроновым сотруднику чешской разведки Мартину Ларышу.

НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас Александр Чабан заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России

Следователь отметил, что Североатлантический альянс хотел узнать, какой у спутников ресурс, когда они проходят летно-космические испытания и фактически не работают «по полной программе».

Сафронов заявил, что не предавал Родину

Сафронов прокомментировал журналистам свое уголовное дело, подчеркнув, что никогда не предавал Родину.

Не продавал и не предавал и не собираюсь делать этого в будущем Иван Сафронов экс-журналист, бывший советник главы «Роскосмоса»

По его словам, один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания его квартиры и многолетней слежке. Однако, отметил он, ничего из этого якобы не доказало никаких признаков шпионажа.

Несмотря на это, указанное все равно легло в основу обвинительного приговора, а затем суда, добавил Сафронов.

После оглашения приговора экс-журналист заявил, что ему предлагали признать вину и получить 12 лет, однако он отказался это сделать и был осужден на 22 года колонии строгого режима. Осужденный россиянин считает, что «террористы, убийцы и маньяки меньше получают».

Экс-советник главы «Роскосмоса» получил 22 года по делу о госизмене

В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене.

Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Срок, назначенный Сафронову, стал самым суровым в судебной практике по статье 275 УК РФ.

Прокурор просил суд приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы за передачу секретных сведений представителям иностранной спецслужбы.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

В мае этого года стало известно, что экс-советник главы «Роскосмоса» обжаловал приговор в Верховном суде. Кассационную жалобу подали адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Юристы посетили осужденного в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст с просьбой об отмене приговора.

