Передавал секретные данные о войсках и спутниках. ФСБ впервые прокомментировала дело осужденного за госизмену Сафронова
Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24» впервые прокомментировал дело экс-советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима за госизмену.
Он сообщил, что Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Журналист работал на иностранные спецслужбы, которые интересовались российскими военными спутниками.
Россиянин передавал разведке ФРГ секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, а Чехии — информацию о спутниковой группировке, выполнявшей задачи Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба. Его завербовали еще в 2012 году.
Чабан также рассказал, что в состав следственной группы вошли лучшие сотрудники и следователи первого отдела, а также департамента военной контрразведки ФСБ России. На расследование уголовного дела ушло 19 месяцев.
Сафронов передавал разведке Германии секретные данные о российской операции в Сирии
Александр Чабан сообщил, что Сафронов передавал разведке Германии секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года.
По данным следствия, россиянин встретился с гражданином ФРГ Демури Ворониным в конце 2015 года. Тот представился руководителем консалтинговой компании.
Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная
Следователь рассказал, что Сафронов быстро выполнил поручение, успев собрать необходимую информацию. Воронин высчитывал тарифы за сбор сведений, исходя из количества текста. Экс-журналист получил около 200 долларов. Всего таких заданий было около семи, все их осужденный за госизмену россиянин выполнил.
Воронина, имеющего гражданства России и Германии, впоследствии также осудили за госизмену, он получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима.
Чешская разведка завербовала Сафронова в 2012 году
Чешская разведка завербовала Сафронова в 2012 году, а с 2013-го начала давать задания, рассказал замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ.
Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания
Куратором экс-журналиста стал Мартин Ларыш, сотрудник Управления по внешним связям и информации. Это орган внешней разведки Чехии, который работает не только на правительство своей страны, но и на страны НАТО. Так делают спецслужбы всех государств альянса, уточнил Чабан.
Сафронов передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке ГРУ
Александр Чабан отметил, что Сафронов передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.
Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные в первую очередь для Главного разведывательного управления Генерального штаба
Он добавил, что Ларыш давал еще ряд поручений Сафронову, в частности, речь шла о сборе данных о поставках в Сирию российских комплексов С-300 и «Панцирь-С1». Разведку интересовали сроки, количество переданных вооружений и места их размещения.
Также сотрудник чешских спецслужб просил россиянина узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения «Боевое братство-2019», собрать сведения о базах в Центральной Азии и о мощностях российских железнодорожных войск, в частности, о базах и количестве вагонов.
НАТО использовала переданные Сафроновым данные
Александр Чабан заявил, что НАТО использовала данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные Иваном Сафроновым сотруднику чешской разведки Мартину Ларышу.
НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас
Следователь отметил, что Североатлантический альянс хотел узнать, какой у спутников ресурс, когда они проходят летно-космические испытания и фактически не работают «по полной программе».
Сафронов заявил, что не предавал Родину
Сафронов прокомментировал журналистам свое уголовное дело, подчеркнув, что никогда не предавал Родину.
Не продавал и не предавал и не собираюсь делать этого в будущем
По его словам, один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания его квартиры и многолетней слежке. Однако, отметил он, ничего из этого якобы не доказало никаких признаков шпионажа.
Несмотря на это, указанное все равно легло в основу обвинительного приговора, а затем суда, добавил Сафронов.
После оглашения приговора экс-журналист заявил, что ему предлагали признать вину и получить 12 лет, однако он отказался это сделать и был осужден на 22 года колонии строгого режима. Осужденный россиянин считает, что «террористы, убийцы и маньяки меньше получают».
Экс-советник главы «Роскосмоса» получил 22 года по делу о госизмене
В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене.
Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Срок, назначенный Сафронову, стал самым суровым в судебной практике по статье 275 УК РФ.
Прокурор просил суд приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы за передачу секретных сведений представителям иностранной спецслужбы.
По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.
В мае этого года стало известно, что экс-советник главы «Роскосмоса» обжаловал приговор в Верховном суде. Кассационную жалобу подали адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Юристы посетили осужденного в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст с просьбой об отмене приговора.