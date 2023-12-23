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10:23, 23 декабря 2023Спорт

«Реал» захотел арендовать игрока «Зенита»

Мадридский «Реал» захотел арендовать бразильского защитника «Зенита» Ренана

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мадридский «Реал» захотел арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом стало известно AS.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с последующим правом выкупа. Отмечается, что бразилец подходит под ключевые критерии поиска: он левша, молод и стоит недорого. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

Главным препятствием сделки называют санкции, запрещающие европейским клубам вести дела с российскими командами, связанными с государственными структурами.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Он провел в составе сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. До этого защитник выступал за бразильский «Коринтианс».

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      Дарья Коршунова
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