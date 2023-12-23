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15:53, 23 декабря 2023Спорт

Россиянка оценила возможность самостоятельно принять решение о поездке на ОИ

Мельникова: сомневаюсь, что у каждого атлета есть право принимать решение об ОИ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила шансы на поездку на Игры-2024. Ее слова приводит Sport24.

Мельникова заявила, что мечтает поехать на ОИ в Париж. «Поедем мы туда или нет — решает наша федерация. Сомневаюсь, что у каждого спортсмена есть право выбирать. Федерация будет учитывать все критерии, которые выставил Международный олимпийский комитет. Далее будет, наверное, коллективное решение», — отметила она.

10 декабря старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян. При этом, по ее мнению, этого не произойдет.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

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