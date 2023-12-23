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16:19, 23 декабря 2023Мир

Стало известно о намерении США скрыть данные о китайском аэростате

NBC News: Белый дом надеялся скрыть данные о китайском аэростате в небе над США

Фото: Randall Hill / Reuters

Белый дом намеревался скрыть данные о китайском аэростате, который был сбит американскими военными в небе над США. Об этом стало известно NBC News.

По данным канала, чиновники американской администрации надеялись скрыть от граждан и Конгресса США информацию о китайском аэростате, попавшем в воздушное пространство страны. «До того как его (аэростат — прим. «Ленты.ру») заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и никогда никому не рассказывать об инциденте», — приводит СМИ слова бывшего высокопоставленного американского чиновника.

При этом отмечается, что в Белом доме отрицали попытки сохранить данные о китайском аэростате в секрете.

4 февраля Военно-воздушные силы США после нескольких дней наблюдений сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Экспертиза установила, что аппарат был оснащен спецоборудованием, предназначенным для разведывательных целей. В КНР заявили, что инцидент с уничтожением США аэростата нанес ущерб стабилизации отношений между двумя странами. Там объяснили, что аппарат ушел с маршрута из-за ветра.

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      Олег Давыдов
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