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16:45, 23 декабря 2023Спорт

В немецком футбольном клубе ввели штраф за лишний вес

Футболистов «Боруссии» будут штрафовать на 1000 евро за 100 граммов лишнего веса

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В немецком футбольном клубе «Боруссия» ввели штраф за лишний вес. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Бельгиец Тома Менье рассказал, что игроков будут штрафовать на 1000 евро за 100 граммов лишнего веса от определенного уровня. «Нас взвесили на последней тренировке, также мы пройдем процедуру взвешивания после перерыва», — заявил он.

«Боруссия» занимает пятое место в таблице чемпионата Германии, имея в активе 27 очков. Первый матч в 2024 году команда проведет 13 января на выезде против «Дармштадтом».

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Евгений Осинькин признался, что заедает стресс. «Уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать», — сказал он.

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