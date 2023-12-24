Фитнес-тренер назвал оптимальное время выполнения планки

Фитнес-тренер Кевин Кар посоветовал удерживать планку не более одной минуты

Фитнес-тренер Кевин Кар назвал оптимальное время выполнения планки. Его слова приводит Men's Health.

Кар посоветовал удерживать планку не более одной минуты. Он объяснил, что длительное выполнение упражнения может привести к боли в спине. «Не говоря уже о том, что планка не является функциональным упражнением, поскольку вы не выполняете ее в повседневной жизни», — добавил тренер.

Кар также предложил внести разнообразие в выполнение упражнения. Так, планку можно делать на предплечьях или с поднятием рук и ног.

Ранее диетолог Тара Шмидт положительно оценила правило «30-30-30», которое предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем 30 минут упражнений низкой интенсивности. При этом она отметила, что результат будет зависеть от начального уровня.