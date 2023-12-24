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17:38, 24 декабря 2023Спорт

Ковальчук прокомментировал дебютный гол после возвращения

Хоккеист Илья Ковальчук о дебютном матче за «Спартак»: думал, что будет хуже

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал дебютный гол за московский «Спартак» после возвращения в спорт. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думал, что будет хуже. Хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, но форму нужно набирать через игры», — заявил Ковальчук. Он поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ранее 24 декабря форвард принял участие в матче Континентальной хоккейной лиги против китайского «Куньлунь Ред Стар». Он забросил шайбу на 59-й минуте. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 5:2.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».

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      Анастасия Борисова
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