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19:38, 24 декабря 2023Культура

Песков отреагировал на беседу с Киркоровым о скандальной вечеринке Ивлеевой

Песков отказался комментировать беседу с Киркоровым о вечеринке Ивлеевой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать беседу с певцом Филиппом Киркоровым о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Реакцией представителя Кремля на вопрос об этом разговоре поделилось издание «Подъем».

«Я это не комментирую», — заявил Песков и отметил, что не намерен обсуждать ни саму беседу, ни критику, которой подвергся Киркоров.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и Дмитрий Песков встретились на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Там они в том числе успели обсудить «голую» вечеринку Ивлеевой, на которой был замечен певец. Киркоров пояснил, что посетил мероприятие, потому что обещал снявшейся в его клипе блогерше. Однако, по его словам, долго там не задерживался.

Блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку в ночь на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который был надет на гениталии. Во время мероприятия единственная вещь на теле артиста была снята. Позже его арестовали на 15 суток за хулиганство.

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      Нина Ташевская
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