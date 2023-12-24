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18:42, 24 декабря 2023Спорт

В Госдуме оценили вероятность бойкота Украиной Олимпиады-2024

Депутат Свищев заявил, что украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил вероятность бойкота Украиной Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев заявил, что украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде в любом случае, так как бойкот чреват наказанием для Олимпийского комитета страны. «Если сейчас для Украины перепишут правила, то, значит, творится безумство в олимпийском движении», — посчитал он.

8 декабря на Украине рассказали о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян и белорусов. При этом исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный опроверг это заявление.

До этого Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Анастасия Борисова
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