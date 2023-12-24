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04:05, 24 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве возмутились нежеланием украинцев передавать повестки соседям

Экс-депутат Рады Лапин: жители Львова не хотят передавать повестки соседям

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жители Львова не хотят передавать повестки соседям, чтобы не портить отношения с ними. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин в разговоре с журналисткой Аленой Курбановой.

Он обратил внимание на результаты опроса населения одного из местных популярных телеканалов, согласно которым лишь тридцать процентов респондентов готовы передать повестку соседу-уклонисту. Тот факт, что большинство опрошенных ответили отрицательно, вызвал у него возмущение.

Лапин полагает, что отказ людей продиктован нежеланием испортить отношения с соседями, поскольку после завершения конфликта им придется с ними общаться.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении мобилизовать уехавших из страны граждан. Он также пригрозил санкциями украинцам, которые не захотят возвращаться на родину для службы в армии.

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      Марина Совина
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