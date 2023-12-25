Дзюба спел песню о «Зените»

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград» о «Зените»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград» о петербургском «Зените». Видео исполнения появилось в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) футболиста.

Дзюба исполнил композицию на вечеринке в отпуске в честь дня рождения своей супруги Кристины. На мероприятии также находился российский тренер Леонид Слуцкий.

В сентябре этого года после матча чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» Дзюба не пожал руку тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку. Позднее он ответил на вопрос, примирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?»

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. До этого футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит». В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.