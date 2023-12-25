«Локомотив» отреагировал на спетую Дзюбой песню о «Зените» картинкой с караоке

Московский «Локомотив» в Telegram-канале отреагировал на поступок форварда команды Артема Дзюбы, который спел песню группы «Ленинград» о петербургском «Зените».

Пресс-служба клуба опубликовала картинку с отсылкой к караоке и подписью: «Баллы — 0. Старайтесь лучше подбирать песни». В следующем посте железнодорожники выложили ролик с нарезкой результативных действий Дзюбы в матчах с его бывшими командами.

Дзюба исполнил композицию на вечеринке в отпуске в честь дня рождения своей супруги Кристины. На мероприятии также находился российский тренер Леонид Слуцкий.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. До этого футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.