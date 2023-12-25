Началась встреча президента Сербии с послом России

В Белграде началась встреча президента Сербии Вучича с посолом РФ Боцан-Харченко

В Белграде началась встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко из-за прошедших беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила Россию за то, что российские спецслужбы поделились с коллегами из Сербии информацией о готовящихся в Белграде беспорядках. Политик также отметила, что многие страны были осведомлены о происходящем, однако решили не помогать Белграду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспорядки в Сербии являются попыткой коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов».