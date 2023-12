Назван эффективный способ избавиться от бессонницы

Нейробиолог Стэндиш назвала прием магния способом избавиться от бессонницы

Нейробиолог Дорси Стэндиш полагает, что прием биологически активных добавок магния способен улучшить качество ночного сна. Ее мнение приводит издание Eat This, Not That!.

Стэндиш назвала магний одним из важнейших элементов в организме, так как он участвует в сотнях биохимических процессов. По ее словам, этот микроэлемент снижает уровень стресса и беспокойства, а также помогает успокоить нервную систему. Помимо этого, продолжила специалистка, многие исследования подтверждают, что магний позволяет избавиться от бессонницы.

Стэндиш отметила, что влияние магния на качество сна требует дополнительных научных изысканий. Тем не менее она считает, что многие, кто пробовал этот способ, заметили его эффективность. Чтобы почувствовать результат, нейробиолог рекомендовала принимать магний за 30-60 минут до сна. Также она посоветовала включить в ежедневный график вечерние ритуалы: убрать до утра гаджеты, выключить телевизор, принять душ и сделать дыхательные упражнения.

