Российский самолет-амфибия отработал учебное бомбометание

МО России: самолет-амфибия Бе-12 отработал учебное бомбометание в Черном море

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 Черноморского флота отработал учебное бомбометание при поиске безэкипажных катеров и быстроходных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Экипажи противолодочного самолета-амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 Черноморского флота провели патрулирование над акваторией Черного моря. В ходе отработки боевой задачи морские летчики на сверхмалых и стандартных полетных высотах осуществили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, несущих опасность гражданскому судоходству», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для совершенствования навыков по уничтожению морских быстроходных и малоразмерных целей летчики Бе-12 провели бомбометание по мишени. Экипаж Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета.

В июле начальник морской авиации Военно-морского флота России Андрей Пахомов рассказал о разработке концепции нового противолодочного самолета, который заменит советский Ил-38.

В октябре 2022 года заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил, что в России создали три опытных образца двигателя ПД-8, который разрабатывают для SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200.