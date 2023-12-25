«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Белграде

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой» в Белграде. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

Игра пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по московскому времени. «"Зенит" и "Црвену Звезду" связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами», — говорится в сообщении.

21 марта в Москве пройдет товарищеский матч между сборными России и Сербии. В Российском футбольном союзе и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.