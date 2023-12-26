Адвокат Блиновской прокомментировала сообщения о вечеринке под домашним арестом

Адвокат Сальникова: нарушения в вечеринке Блиновской под домашним арестом нет

Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но проводить такие встречи под домашним арестом законно. Об этом заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.

Комментируя сообщения о празднестве, она усомнилась в том, что они соответствуют действительности. «У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — сказала Сальникова.

Адвокат пояснила, что Блиновской не запрещено встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства. «То есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом, устроила вечеринку. Кадры с празднества появились в сети.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Ее отправили под домашний арест и запретили пользоваться средствами связи и интернетом. Автора онлайн-марафонов обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.