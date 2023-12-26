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14:29, 26 декабря 2023Мир

В России ответили на желание Японии возобновить соглашение по Курилам

Депутат Новиков не исключил возобновления соглашения РФ и Японии по Курилам

Фото: Thomas Peter / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков ответил на высказанное главой МИД Японии Еко Камикава желание возобновления с Россией одного из соглашений по Курилам. В беседе с «Лентой.ру» Новиков не исключил подобной возможности.

Ранее глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что Токио хочет возобновить соглашение с Россией о промысле для японских рыбаков в районе Курильских островов. «Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла», — сообщала дипломат.

Комментируя эти слова, член Госдумы назвал одно из препятствий для работы в рамках этого соглашения.

«К сожалению, Япония, особенно в последний период, слишком очевидно выступает в дальневосточных делах и на мировой авансцене как стопроцентный сателлит Соединенных Штатов Америки, что создает существенную угрозу нашей национальной безопасности с Востока, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал парламентарий.

Если Токио готов пересматривать какие-то концептуальные основы своей политики на данном направлении и готов подтвердить это делом, тогда одна ситуация, тогда мы можем считать, что зеленый свет для заключения самых разных соглашений, в том числе этого, зажегся. Если нет, то тогда, как говорят в России, на нет и суда нет

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Новиков подчеркнул, что при принятии подобных решений Россия должна исходить из собственных национальных интересов.

«При заключении любых соглашений, связанных с выражением доброй воли России, соглашений, в которых заинтересованы наши существующие возможные партнеры, мы должны исходить из того, как они себя ведут на всех остальных треках мировой политики», — добавил собеседник «Ленты.ру».

19 декабря генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что позиция России по Курильским островам является несправедливой, так как сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт. Таким образом он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, что все территориальные споры России урегулированы.

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      Кирилл Садовский
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