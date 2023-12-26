Костомаров оценил возможное выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе

Костомаров заявил, что вопрос с участием россиян в ОИ решится на высоком уровне

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он назвал этот вопрос сложным и отметил, что все должно решиться на более высоком уровне. «Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже», — заявил Костомаров.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

