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10:52, 26 декабря 2023Спорт

Месси пропустил свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

Месси отсутствовал на свадьбе сестры жены по соображениям безопасности

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры жены Антонеллы Карлы Рокуццо. Об этом сообщает Marca.

Как стало известно источнику, Месси не присутствовал на церемонии по соображениям безопасности: у церкви в аргентинском Росарио собралось большое количество людей. Позднее футболист присоединился к вечеринке, которая состоялась в Фунесе.

15 июля 36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.

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      Андрей Стрельцов
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