Месси пропустил свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

Месси отсутствовал на свадьбе сестры жены по соображениям безопасности

Аргентинский футболист Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры жены Антонеллы Карлы Рокуццо. Об этом сообщает Marca.

Как стало известно источнику, Месси не присутствовал на церемонии по соображениям безопасности: у церкви в аргентинском Росарио собралось большое количество людей. Позднее футболист присоединился к вечеринке, которая состоялась в Фунесе.

15 июля 36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.