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20:41, 26 декабря 2023Мир

Протестующие вновь собрались на митинг в Белграде и перекрыли движение

В Белграде начался новый митинг оппозиционной коалиции «Сербия против насилия»
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Белграде начался новый митинг сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия». Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие вновь собрались у здания республиканского избиркома, сообщается о нескольких сотнях сербов. «Они держат плакаты и свистят. Движение по улице Краля Милана перекрыто», — добавляет агентство.

25 декабря в столице Сербии также прошел митинг сторонников коалиции «Сербия против насилия». Протестующие по призыву депутата парламента Срджана Миливоевича заявляли, что хотят «узнать судьбу» сторонников оппозиции, задержанных днем ранее в ходе беспорядков у здания администрации Белграда.

Позднее они завершили демонстрацию и разошлись. О задержанных или беспорядках не сообщалось.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов.

Вечером 24 декабря протестующие разгромили историческое здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда и напали на полицию.

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      Антон Похиляк
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