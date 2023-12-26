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19:28, 26 декабря 2023Спорт

Тарасова оценила признание экс-российской фигуристки лучшей спортсменкой Грузии

Тренер Тарасова: не ожидала, что Губанову признают лучшей спортсменкой Грузии
Анастасия Губанова. Архивное фото

Анастасия Губанова. Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила признание экс-российской фигуристки Анастасии Губановой лучшей спортсменкой Грузии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что не ожидала высокой оценки заслуг спортсменки. Она подчеркнула, что не считает ее лучшей в России. «Я не думала о ней, поэтому и не ожидала этого. Это не мое дело», — добавила специалист.

25 декабря Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. Фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы-2023, которое стало первым в истории для страны.

21-летняя Губанова — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

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      Анастасия Борисова
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