Тарасова оценила признание экс-российской фигуристки лучшей спортсменкой Грузии

Тренер Тарасова: не ожидала, что Губанову признают лучшей спортсменкой Грузии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила признание экс-российской фигуристки Анастасии Губановой лучшей спортсменкой Грузии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что не ожидала высокой оценки заслуг спортсменки. Она подчеркнула, что не считает ее лучшей в России. «Я не думала о ней, поэтому и не ожидала этого. Это не мое дело», — добавила специалист.

25 декабря Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. Фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы-2023, которое стало первым в истории для страны.

21-летняя Губанова — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.