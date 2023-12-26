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00:18, 26 декабря 2023Силовые структуры

В России заочно арестовали главу разведки Украины

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу разведки Украины Буданова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что в отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции главы разведки Украины в Россию или с момента задержания Буданова на территории РФ.

Ранее сообщалось, что начальник ГУР Украины обвиняется в причастности к 104 терактам. В отношении Буданова было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия») УК России.

В ноябре Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника ГУР Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в ряде уголовных преступлений, сроком на два месяца.

Также в ноябре суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) за фейки о Вооруженных силах России. 20 ноября МВД России объявило артистку в розыск.

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      Марина Совина
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