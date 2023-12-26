В России заочно арестовали главу разведки Украины

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу разведки Украины Буданова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что в отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции главы разведки Украины в Россию или с момента задержания Буданова на территории РФ.

Ранее сообщалось, что начальник ГУР Украины обвиняется в причастности к 104 терактам. В отношении Буданова было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия») УК России.

В ноябре Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника ГУР Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в ряде уголовных преступлений, сроком на два месяца.

Также в ноябре суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) за фейки о Вооруженных силах России. 20 ноября МВД России объявило артистку в розыск.