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10:16, 26 декабря 2023Мир

В США рассказали о последствиях раскрытия агентурной сети ЦРУ в Китае

WSJ: раскрытие агентурной сети ЦРУ привело к ограниченному пониманию планов КНР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Раскрытие агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Китае привело к ограничению понимания управлением внутренних дискуссий в КНР. Последствия раскрывает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в период с 2010 по 2012 год китайские власти раскрыли около 20 агентов ЦРУ. По словам источников, американское правительство до сих пор не имеет представления о действиях председателя КНР Си Цзиньпина по ключевым вопросам безопасности, а также Тайваня. «Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», — рассказал бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, пожелавший остаться анонимным.

Уточняется, что укрепление шпионской сети в Китае «является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ». В публикации говорится, что китайский вопрос стоит «на вершине списка дел» управления, даже выше, чем палестино-израильский или российско-украинский конфликты, поскольку сейчас у США есть возможность следить за военным развертыванием Китая только с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств.

Ранее сотрудника китайской военно-промышленной компании Цзэна обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ. По данным министерства государственной безопасности КНР, он был завербован агентом ЦРУ, базирующимся в Италии, а позже у них сложились «близкие» отношения, от которых китаец стал психологически зависим.

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      Дарья Балацкая
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