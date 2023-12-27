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07:50, 27 декабря 2023Спорт

Иностранная волейболистка назвала поразившие ее в России вещи

Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт заявила, что в России ее поразил холод

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт назвала поразившие ее в России вещи. Ее слова приводит «Чемпионат».

«В некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», — заявила иностранная спортсменка. Она добавила, что благодаря болельщикам чувствовала себя в России как дома.

Каракурт перешла в «Локомотив» в 2023 году. Она является победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны в составе «Вакыфбанка». Также на счету волейболистки победа в Лиге наций с национальной командой.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола приняла решение отстранить все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. В организации подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Анастасия Борисова
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