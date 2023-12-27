Названы самые опасные интернет-тренды 2023 года

Фитнес-инструктор Марли Бигос назвала опасным 75-дневный марафон для похудения

75-дневный марафон для похудения назвали одним из самых опасных интернет-трендов 2023 года. Список вредных оздоровительных советов из интернета опубликовало издание HuffPost.

Фитнес-инструктор Марли Бигос рассказала, что в уходящем году миллионы людей пытались похудеть с помощью экстремального марафона 75 Hard Challenge. По ее словам, участники должны были в течение 75 дней выполнить четыре условия: придерживаться строгой диеты, тренироваться дважды в день по 45 минут, выпивать более трех литров воды и ежедневно фотографировать себя. Бигос предупредила, что каждый пункт этого марафона потенциально опасен, так как вызывает эмоциональный и физический стресс.

Заставлять кого-то тренироваться два раза в день в течение 75 дней без перерыва невероятно опасно. Ни у кого нет причин подвергать свое тело такому сильному стрессу Марли Бигос фитнес-инструктор

Клинический психолог Мэгги Лансиони назвала еще одним вредным оздоровительным трендом диагностику синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) по постам в социальных сетях. Она рассказала, что в 2023 году пользователи чаще ставили друг другу диагнозы и давали рекомендации, которые оказывались неверными и доставляли только проблемы.

Помимо этого, Лансиони заметила, что стало популярно употреблять в речи термины из психологии такие, как «границы», «триггер», «газлайтинг» и другие. Проблема в том, считает психолог, что большинство людей искажают настоящий смысл слов и использует их, чтобы манипулировать другими или контролировать их.

Последний вредный совет из интернета назвала диетолог Хизер Маннелли. Она обратила внимание на то, что в уходящем году миллионы просмотров набирали посты о пользе травы берберина для похудения. Специалистка указала, что на самом деле воздействие растения на фигуру минимально. Более того, по ее словам, если принимать берберин более двух недель, он вызывает побочные эффекты. Помимо этого, растение полностью противопоказано людям с нарушениями работы кишечника.

Ранее ученые из Университета Делавэра (США) предупредили об опасных последствиях популярных советов о контрацепции из интернета. По их мнению, блогеры часто дают искаженную информацию и ставят под угрозу здоровье общества.