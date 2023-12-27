Объявленную в розыск российскую фехтовальщицу уволили из ЦСКА

Объявленную МВД в розыск российскую фехтовальщицу Биду уволили из ЦСКА в октябре

Российская шпажистка Виолетта Бида, сбежавшая с мужем Сергеем Бидой в США, не является действующим офицером Российской армии. Об этом «Матч ТВ» заявила заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре», — рассказала Ишмуратова. Она отметила, что все вопросы следует задавать Федерации фехтования России.

Ранее МВД России объявило фехтовальщиков Виолетту Биду и Сергея Биду в розыск. По информации Telegram-канала Shot, им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

В 2023 году супруги выехали в США для переезда в Калифорнию. Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а его супруга была действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. В Штатах спортсмены приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, таким образом нарушив устав.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.