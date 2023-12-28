Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста на ЧМ

Карлсен заявил, что восьмилетний шахматист Шогджиев может войти в число лучших

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу, проходящего в Самарканде. Его слова приводит NRK.

Спортсмен заявил, что россиянин играл на очень высоком уровне и по-взрослому. «Это довольно исключительно — быть настолько хорошим игроком, когда тебе восемь лет. Возможно, мы увидим его на вершине», — посчитал он.

В первый день Шогджиев выиграл у 28-летнего представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова. На следующий день россиянин победил 25-летнего гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Шогджиев занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований. В октябре этого года спортсмен выиграл первенство мира среди шахматистов в возрасте до восьми лет.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.